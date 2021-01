Safrit named to SUNY Canton Dean’s List

SUNY Canton recognizes Rachel M. Safrit of Kannapolis for being named to the university Dean’s List during the fall 2020 semester. Safrit majors in the health care management.

First semester awards at North Hills Christian School

A Honor Roll

First Grade, Mattie Austin, Beckett Bryant Orlaniel Cruz Lantigua, Zoe David, Kylee Hochstetler , Isaiah Howe, Michael Ivester, Aubree Jerrell, Kylie Lang, Aalayah Lopez , Jonas McMasters, Eden Miller, Elizabeth Pope, Urijah Riley, Ella Sabia, Delaney Shaw, Brinklee Shoaf, Cameron Szalay.

Second Grade: Piper Adams, Mkenzi Crandall, Grace Drechsler, Gabriel Espinoza, Alexandria Langford, Leah Pugh, Carson Sharp, Kaiden Wiley

Third Grade: Alexander Cameron, Dawson Carr, Ellison Dendy, Mailee-Grace Matangira, Karson McDaniel, Malachi Miller, Kierstyn Rogers, Gabriel Shafer, Elliot Sharp, Ty Snider Lincoln Stratmann, Abigail Vriesema.

Fourth Grade: Junior Lyerly, Hayley Palmore, Asa Riley, Wyatt Snider Jeffrey Stephenson, Reid Stewart, Landon Stratmann, Balian Witt.

Fifth Grade: Bryant Arthur, Madden Moody, Joel Oh, Rebecca Pugh Samsen Stadler, Leah Wippenbeck, Ethan Yates.

Victors Class: Sydney Morphis.

Sixth Grade, Hailey Bello, Presleigh Sutton.

Seventh Grade: Eden Hager, Colton Helms, Alec McGrail.

Eighth Grade: Kaydence McDaniel.

Ninth Grade: McKenna Anderson, Megan Clifford, Lynsi Hunt, Carmen Jones, Jenna Plummer, Selah Smith, Meg Weaver.

10th Grade: Olivia Herrin, Emma Hunsucker.

11th Grade: Jada Rice, Jacob Saunders.

12th Grade: Mikayla Hamilton, Elizabeth Jones, Melanie Long, Abigail Zunk.

A/B Honor Roll

First Grade: Ivory Allen, Tennasyn Beaver, Kristopher Corby, Samuel Foil, Noah Hodge, Peter Hystad, Zane Ogg, Gabriel Thomas

Second Grade: Elizabeth Colon, Luke Creswell, Audrey Cummings, Jacob Foil, Aubrey Fox, Alexander Frost, Grace Hamilton, Riece Pittard, Emmett Stephenson, Keyani Whisonant, Jeremiah Wooten, Liam Yates, Madison Zickmund

Third Grade: Alexis Burkholder, Kennedy Chapman, Breckan Hall, Samuel Nguyen, Jessica Nguyen, Madilynn Ogg, Phoenix Petteway, Isabel Rice, Amelia Summerlin.

Fourth Grade: Mohagany Allen, Kylie Brooks, Lucy Garris, Jaylen Hawkins, Myles Ivester, Preston Lewis, Charlotte Noell, Brantley Perrell, Brody Shaw, Mason Shepherd, Julianna Whitley, Holly Whittington

Fifth Grade: Cohen Benfield, Elise Budzisch, Karlie Burris, Mia Cross, Evan Herring, Natalie Krack, Skylar Lawson, Wesley Ludwig, Annabell Melton, Kyla Weave

Victors Class: Paige Finney

Sixth Grade: Layla Benfield, Cade Brooks, Zoe Burnett, Andrew Cameron, Gabby Hamilton, Catrina Lesondak, Max O’Mellan, William Rogers, Chloe Salyers, Jimmy Szymanski, Colin Williams.

Seventh Grade: Sara Barringer, Gracin Craig, Corbin Cross, Mia Jones, Colton Krieg, Logan Lemmons, Nate Merino, Reese Merrell, Evan Miller, Addison Shehan, Blaine Smith, Emily Teague.

Eighth Grade: Mason Barrier, Kayla Hartness, Ava Kibler, Brayden Latva, Riley Lowder, Johnny Nguyen, Kemyon Oglesby, Eris Riley, Jasmine Sale, Hudson Sharp, Brayden Smith, Grayson Williams.

Ninth Grade: Jill Boger, Audrey Corriher, Morgan Deaton, Carlee Latva, Noah Merrell, George Miller, Allison Peck, Morgan Rice, Quin Stadler, Ava Sutton, Ivey Wilson, Kasey Wippenbeck.

10th Grade: Ayden Ashley, Ansley Deal, Marik Kolbasowski, Kaity Luckadoo, Carson Simmerson, Ashlyn Zunk.

11th Grade: Addison Burkholder, Abbey Deaton, Susanna Kozlowski, Jaime Weaver, Weston Wright.

12th Grade: Sofi Graham, Melanie Grooms, Elisabeth Houghton , Austin Latva, Raegan Lowder, Caroline Nance , Jason Pittard, Sydney Wilson.