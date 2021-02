Shive Elementary School Perfect Attendance

Kindergarten: Adalynn Belk, Leland Efird, Tyreek Jernigan, Raylan Bowman, Mikaela Fizza, Kylie Cooper, Cameron Gillis, Wiles Austin, Helena Dunn, Ezra Knight, Braxton Adams, Sebastian Sanchez, Brenley Tucker, Collin Worthy, Silas Patterson Tripp Smith, Parker Morgan, Wyatt Temple, Brycen McCaskill, Jasper Lasley, Daxter Whitley, Damon Von Letlemann.

First grade: Hayden Boyd, Emmalyn Broadway, Ranger Haaland, Logan Kemp, Kressley Peddycord, Katelynn Back, Lloyd Cain, Keegan Cline, Faith Cutshaw, Neala Goble, Dylan Hughes, Teegan Jackson, Jayse Knight, Scarlett McClary, Alexandra Garcia, Zen Mejia, Jackson Smith, Jackson Hayes, Isabella Perry, Lorelai Dew, Parker Miller, Grady Royal, Jacob Sickle, Elsie Ball, Emory Loflin, Greyson Moore, Swayze Mundy.

Second grade: Harper Aldridge, Donovan Edwards, Zailah Hagler, Alexander Broadway, Nora Brown, James Christopher, Gemma Davis, Lennox Foy, Kinsley Jackson, Seth Shinn, Madisyn Barnhardt, Tanner Holte, Jett Morgan, Isiah Daniels, Betty Newman, Esmeralda Ramos-Gonzalez, McKenna Overcash, Sophia Swink, Gabriel White, McKenna Helms, Dani-Lynn Brewer, Madaline Lowe, Dominic Mowery, Tucker Poole.

Third grade: Jaydyn Ellenburg, Landon Goins, Jeremiah Haaland, Paige-Lyn Courtney, Emaleigh Jarrell, Kylie Keever, Haven Bebber, Cole Smith, Randall Walters, Grant Dobbs, Parker Moore, Caleb Phillips, Curtis Royal, Lindsey Salado-Lopez, Eli Sunerson, Addyson Witt, Lynley McCaskill, Mason Yost, Layla Loftin, Vida Mejia, McKenzie Newton, Leah Phillips, Linkin Putman, Cayden Welch, Steven Miller.

Fourth grade: Barry Back, Aubrey Basinger, Aubree Cress, James Haltom, Jaxton Peddycord, Emmalee Boehm, Logan Fezza, Bryson Cooper, Adilynn Dolby, Kaylee Lingle, Taylor Gay, Bryson Miller, Lily Putman, Porter Thomas, Cayden Williams, Jhonathan Montes-Martinez, Addie Patterson, Lysia Carpenter, Evan Johnson, Alli Talley.

Fifth grade: Skye Brown, Brandon Hayes, Sawyer Trexler, Russell Walters, Levi Frick, Kevin Hipp, C.J. Covington, Natalie Greene, Jaxon Lyons, Baylee Moore, Emily Salado-Lopez, Alex Smtih, Stacy Cuevas-Ameca, Kennedy Moore, Grace Smith, Jenny Pless, Gabriel Montoya-Elizondo, Annabelle Poole, Genesis Ramos-Gonzalez.

Shive Elementary School A Honor Roll

Second grade: Nora Brown, Alivia Erickson, Gemma Davis, Kinsley Jackson, Avaleigh

Pinion, Harper Aldridge, Eliana Cable, Francesca Fredericks, Marleigh Holderfield,

Jaycee Cordell, McKenna Helms, Maddie Lowe, Tucker Poole.

Third grade: Reid Austin, Bentley Clark, Parker Moore, Bryson Cooper, Riley Riggs,

Adilynn Dolby, Curtis Royal, Mac Adams, Lindsey Salado-Lopez, Jayden Ellenburg,

Vida Mejia, Landon Goins, McKenzie Newton, Jeremiah Haaland, Lylah Johnson,

Haven Bebber, Cole Smith.

Fourth grade: Jaxton Peddycord, Lysia Carpenter, Coen Holshouser, Lainey Sifford,

Emmalee Boehm, Jett Hurst, Samantha Christlieb, Reid Austin, Bentley Clark,

Bryson Cooper, Adilynn Dolby.

Fifth grade: Sawyer Trexler, Jaxon Lyons, Russell Walters, Baylee Moore, Levi Frick,

Jenny Pless, Bryson Blankenship, Collin Shuffler, Kaydn Dickquist, Brock Monroe,

Nami Cornelio, Tyson Phillips, Olivia Huneycutt.

Collegiate Honors

Chandler Lippard, a junior nursing major at East Carolina University from Salisbury, was named to the university’s Dean’s List for the fall semester.

Melodie Reyes, of Kannapolis, was named to Montclair State University’s fall Dean’s list